面對國人晚婚晚生，準備子女教育金與退休規畫時間重疊，元大人壽建議國人，可提早透過保險來規畫，尤其是以美元幣別的保單，更可做為將來子女出國的教育金，也可達成自己多元資產配置的目的，為退休金預做準備。另一方面，近年來，多元化資產配置已是趨勢，且自2020年下半年至今，美元指數相對持續走弱，此時選擇長期布局美元資產是相對好的時機，可適度分散匯率風險。

近10年來，由於傳統價值觀的轉變與經濟壓力，影響國人的結婚意願，晚婚晚生已是普遍趨勢，此一現象導致「子女教養期」與「退休準備期」的時間重疊，許多民眾在準備子女教育費用的同時，也要替自己規畫人生下半場，故在準備過程中面臨較大的經濟壓力。元大人壽表示，愈是重要的資產配置目標，愈要嚴格慎選，例如晚婚晚生的父母，面對年幼子女及退休金規畫下，可能偏向選擇能持續提供現金流需求，在小孩還小、父母青壯時，將現金流支應小孩的教育費用支出；待小孩年長、父母年邁了，再轉為父母退休生活費的來源。

元大人壽指出，以「元大人壽美鑫年年美元利率變動型增額還本終身保險」為例，投保第一年後，保戶能每年領取生存保險金，可依自身配置需求彈性運用。若以「先滿足子女教育費、後準備將來退休金」之資產配置目標為例，先將領到的生存金，作為小孩現在及未來教育費運用；待小孩長大成人，年年給付的生存金就成為父母退休後的生活費。

(時報資訊)