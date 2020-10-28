由奧斯卡得主喬治克隆尼 (George Clooney)自導、自演的Netflix原創自製電影《永夜漂流》(The Midnight Sky)，今天(10／28)發布正式預告，揭曉歷經毀滅災難後的地球狂風橫掃、暴雪不停，萬物一片死寂的驚人景象，而見證災難席捲地球，卻幸運躲過一劫的喬治克隆尼，為了與正在太空中迷失方向的費莉絲蒂瓊斯 (Felicity Jones)聯繫，決定挺進環境更加惡劣的暴風雪凍原裡，冒死拯救由外太空返航、最後倖存的人類！劇組為拍出壯觀無比的末日異境美景，特別前往冰島取景，每場戲都得忍受逼近颶風等級的狂風呼嘯、零下40度低溫中拍攝，對演員、劇組的體力來說都是嚴酷考驗，喬治克隆尼更自嘲：「其實我還太年輕，這個角色設定是70歲，但沒想到每天在這樣嚴苛的環境下拍片，外表根本不用化妝就看起來像70歲了！」，幽默道出拍攝該片背後的辛苦代價。

曾數度演出太空題材電影的喬治克隆尼，談起這次新片《永夜漂流》的不同之處：「最早是Netflix帶著這個故事來找我，我愛死這本小說了！但更驚人的是，這個劇本相較於原著小說，更著重側寫每個人的人生救贖，彷彿結合了《地心引力》、《神鬼獵人》的故事。很少會有劇本讓你看到跳起來拍手大叫『這部電影一定要被拍出來』，《永夜漂流》就是這樣的電影，讓我不只想演出，更想親自執導！」，更形容：「當你決定要導演一部電影時，基本上就代表你願意花費兩年時間在這上面，我認為這個劇本非常值得！」。電影以地球、太空雙線交錯敘事，從分隔遙遠兩端的角色描寫不同心境，交織出這趟不可能的任務所肩負的責任與煎熬，喬治克隆尼也親自演出年邁的極地科學家一角，冒命拯救人類的最後希望。

Netflix電影《永夜漂流》改編自美國知名作家莉莉布魯克斯-道爾頓 (Lily Brooks-Dalton) 所著的同名小說，不僅找來《神鬼獵人》編劇馬克L.史密斯 (Mark L. Smith)執筆，主演陣容更是眾星雲集，電影找來《愛的萬物論》費莉絲蒂瓊斯 (Felicity Jones)、《登月先鋒》凱爾錢德勒 (Kyle Chandler)以及《逐夢大道》大衛歐洛沃 (David Oyelowo)飾演多年在外太空探險的太空船隊員，三人在返航途中竟與地球失聯長達三週，靠著對家人的思念，激發活下去的勇氣，多場感人至極的內心戲，勢必逼出觀眾眼淚。喬治克隆尼不斷誇讚女主角的精彩演技，直說「我們從《愛的萬物論》看到費莉絲蒂瓊斯精彩絕倫的演技，讓我深信她一定可以完美掌握《永夜漂流》的太空人角色。」而在片中戲份吃重的費莉絲蒂瓊斯則感性表示「我第一次讀這個故事就被它深深感動，我一直想起蘇莉漂浮在一片虛無的太空裡，這讓我更想深入了解這個角色的內心及想法。」這部由喬治克隆尼、費莉絲蒂瓊斯感人主演的Netflix原創自製電影《永夜漂流》，將於2020年12月23日上線。

(中時 )