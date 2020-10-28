女星伊能靜和秦昊無懼10歲的差距，在2015年結婚，並育有女兒「小米粒」，伊能靜婚後樂於在家相夫教子，同樣身為演員的伊能靜，近日則在真人秀《我們戀愛吧》提到，每當秦昊要拍吻戲時，她都會為老公準備漱口水和口香糖，引發全場狂讚伊能靜實在很貼心。

秦昊要拍吻戲前，伊能靜都會幫對方準備漱口水和口香糖。（圖／取材自新浪綜藝微博）

伊能靜影歌視三棲，近期則在大陸綜藝節目相當活躍，身為演員的她，就在真人秀《我們戀愛吧》上提到，每當秦昊要和女演員拍吻戲前，伊能靜都會為老公把漱口水和口香糖都準備好，伊能靜貼心舉動，引發全場來賓狂讚很貼心。

對此，伊能靜則認為，拍吻戲前保持口氣清新是禮貌，有來賓則反問：「那昊哥會害怕嗎？」伊能靜秒懂對方意思「他可能覺得我是故意的」，還故作惡魔口氣說：「漱口吧」，逗樂全場。

影片曝光後，微博還以「秦昊拍吻戲前伊能靜準備漱口水」登上熱搜榜，可見話題頗夯，而網友看完也紛紛誇伊能靜「太貼心了」、「很棒誒，有這樣支持丈夫工作的妻子」、「好尊重女演員啊」。

(中時新聞網)