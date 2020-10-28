10月31日正是西洋萬聖節，自上周末起，就有民眾以台灣知名樂團茄子蛋的「浪子回頭」為主題，提前在昭日堂2樓包場舉辦實境萬聖主題趴，當晚角頭裝扮的大哥大姐們聚集昭日堂門口，一度引起候位客人的側目，以為走錯餐廳，直到店員說明，才解除心中疑惑。

昭日堂表示，為搶搭萬聖節列車、店內特別營造驚悚氣氛，門口擺放眼球血漿迎賓，服務同仁扮起巫婆、厲鬼修女、地獄惡魔等，與大人小孩共度Happy Halloween。活動期間，只要點用2套燒肉套餐，就可免費享有店家特製的「古早味麻油雞鍋」一份。

昭日堂表示，餐廳寬闊的空間及客製化的餐點，每逢特殊節慶常會有團體包場，舉辦充滿創意的變裝趴、插花秀、品酒會等活動，是台中地區難得可容納百人以上團體聚餐的場所。

此外，昭日堂為「1111光棍節」提前熱身，規劃從11月1日起至11月30日止，以光棍朋友日為號召，周一至周五平日來店享用燒肉套餐或鍋煮火鍋套餐，一律88折優惠；上鍋煮粉專參與「台灣豬肉界的愛馬仕」貼文互動，留下個人喜好的火鍋湯底，還可從Fb訊息收到「鍋煮湯底免費升等券」。

(工商 )