在亞太電信於10月22日宣布5G開台後，全台5大電信公司可說都邁入了5G商用化的時代。對於消費者來說，從今之後就得思考是否要在購買下一款手機時，選搭5G方案。對於消費者來說，經常前往的地點是否能支援5G，可說是下決定的關鍵要素，接下來就一起來學習一下，5大電信的使用者如何確定特定地點附近有沒有5G訊號。

中華電信

點入中華電信5G訊號查詢網頁後，使用者可以看見全台中華電信電信訊號涵蓋率。因為目前電信商都仍是採用NSA架構，也就是說在4G基地台基礎上外掛5G基地台，因此在中華電信查詢網頁中，是將5G NR＋4G LTE列入在同一個欄位，以較深的藍色顯示。使用者可以輸入特定的地址，或是選擇特定行政區來查詢。

中華電信5G訊號覆蓋率查詢圖。（摘自官網）

遠傳電信

遠傳電信訊號覆蓋率查詢網頁中，則需要選擇「4.5G +5G 網路涵蓋率」項目後，在輸入地址進行查詢。

遠傳電信5G訊號覆蓋率查詢圖。（摘自官網）

台灣大哥大

進入到台灣大哥大的相關查詢頁面後，請點選「行動寬頻系統(5G NR/4G LTE)」，並且進一步輸入地址進行查詢。

台灣大哥大5G訊號覆蓋率查詢圖。（摘自官網）

台灣之星

點入台灣之星訊號覆蓋旅查詢網頁後，請將上方的「4G+5G訊號涵蓋」的選項開啟，再輸入地址進一步查詢。網頁查詢結果中，有黃色LOGO的表示還可查詢當地的網路測速結果。

台灣之星5G訊號覆蓋率查詢圖。（摘自官網）

亞太電信

在亞太之星的訊號覆蓋率查詢網站中，選擇「5G無限方案訊號涵蓋」選項後，可輸入地址進行查詢。由於亞太之星並未標到3.5GHz的5G頻段，開台後在此範圍內使用遠傳電信的5G頻段。亞太之星另外標到的28GHz 5G頻段，則是在開台初期在特定亞太之星門市、來爾富門市提供使用者可透過連上將5G訊號轉換為WI-Fi訊號的路由器來體驗高速網路。亞太是目前唯一一個可提供28GHz相關5G體驗的電信公司。

亞太電信5G訊號覆蓋率查詢圖。（摘自官網）

以目前台灣5G提供的執照來說，在3.5GHz頻段，中華電信標得90MHz頻寬、遠傳標得80MHz頻寬、台灣大哥大標得60MHz頻寬，台灣之星則標得40MHz頻寬，此頻段亞太之星沒有標下。而目前第一階段5G開台，以基地台建設來說，都是提供3.5GHz頻段的服務為主，台灣販售的5G手機，也都是僅支援此頻段的機種。

另屬於mmWave的28GHz 5G頻段部分，中華電信標得600MHz頻寬、亞太電信、遠傳電信分別標得400MHz頻寬，台灣大哥大則標得200MHz頻寬，此範圍內台灣之星沒有下標。

目前五大電信都有提供5G SIM卡試用申辦的服務，都是提供7天試用期，都僅有提供網路測試服務，並不包含語音通話、傳送簡訊的服務。除亞太電信的測試卡有5GB流量限制，其餘都沒有流量限制。台灣之星、亞太電信的試用5G SIM卡，可以提供熱點分享，亞太電信的測試卡網路流量與熱點分享流量一併計算，只提供5GB。中華電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星都提供家人代辦的服務（需要雙方的雙證件），遠傳只提供本人申辦。除了台灣之星獨家提供每一年都可申辦一次5G SIM卡試用的服務外，其餘四家電信公司都是申辦後，需要隔三年才可再度申辦。

(科技)