雖然市場對於後疫情時代的環境仍保持相對樂觀，然美國大選和第二波新冠疫情都是市場大變數，法人表示，多重資產布局可降風險，是面對市場震盪的最佳策略。

安本標準投信投資長彭炫通表示，雖然市場對於後疫情時代的環境仍保持相對樂觀，並認為可以安度危機，但是透過多元分散的投資布局，仍是面對市場震盪的最佳策略。先前全球股票和公司債評價上升，能使投資組合獲益，但這些市場能再提供廣泛收益的可能性縮減，建議可以略為調降美國市場，將部份的投資部位從公司債和美國科技股票轉移至亞洲股票以及澳洲債券和日圓等，爭取潛在的報酬機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管景氣持續復甦，不過，疫情牽動消費者信心仍舊溫和，經濟復甦動能不均，政府持續的政策支持仍是必要的，此外，美國大選在即，以歷史經驗來看，雖然短期表現不一，大選後一年的美股表現通常不錯。儘管此次美國選舉過程雜音不斷，不過，長期來看，市場終將反映基本面，而非政治導向。

即使看好美股後市，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克仍採取靈活彈性的資產配置。他表示，相對於債券而言，股票評價面仍具有吸引力，目前股高於債，但依然有布局高收益債和高評級債，均衡配置產業，降低下檔風險，穩健參與美國股債市投資行情。

(工商 )