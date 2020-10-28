繼《黑魔女》系列後，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉又一力作《愛麗絲與夢幻島》將在11月12日搶先全美在台灣上映，《愛麗絲與夢幻島》由奧斯卡動畫電影《勇敢傳說》導演布蘭達查普曼執導，集結安潔莉娜裘莉、《星際效應》大衛歐洛沃與《出神入化》系列米高肯恩攜手飆戲，講述著在愛麗絲跳進兔子洞和彼得潘飛往夢幻島之前顛覆想像的故事。

安潔莉娜裘莉在戲中更換上維多利亞時期的洋裝與一頭金色捲髮，一改以往冷豔性感的形象，多了幾分神秘與古典氣息，導演布蘭達查普曼表示：「裘莉此次挑戰演出維多利亞時期的母親，而非當代的母親，她必須擁有一些保守的特質，但同時又給予孩子無比的溫暖。」與裘莉有多場對手戲的大衛歐洛沃則透露：「片中的童星與裘莉自己的孩子年紀相仿，讓她充滿母愛的自然演技彷彿本色演出一樣，會讓觀眾耳目一新。」

《愛麗絲與夢幻島》的導演布蘭達查普曼不僅曾參與《小美人魚》、奧斯卡提名的《美女與野獸》、《鐘樓怪人》等迪士尼知名動畫製作，更是初版《獅子王》的故事總監，並因此贏得安妮獎，她更以奧斯卡動畫電影《埃及王子》成為首位在好萊塢主流片廠執導動畫長片的女性。此外，布蘭達也憑著皮克斯動畫片《勇敢傳說》獲得多項獎項，讓她成為首位贏得奧斯卡、英國演藝學院獎與金球獎最佳動畫長片的女性，她長年協助許多片廠如迪士尼、夢工廠、皮克斯、環球影業、索尼影業、盧卡斯影業與福斯影業的影片計畫發展與諮詢。而《愛麗絲與夢幻島》是布蘭達首部執導的真人電影，她表示：「相對於真人電影，我們的動畫真的觸動了更多人，且歷久彌新，但我讀了這個劇本後就覺得若我真要執導真人電影，那非此莫屬！」《愛麗絲與夢幻島》有趣又美妙地展開兩段故事，讓布蘭達形容此次讀劇本的經驗是一次充滿魔力的閱讀經驗，她更透露在拍攝期間總讓她想到《獅子王》中讓觀眾每看必哭的木法沙之死，她說：「動畫電影常在生離死別的時刻沒辦法多做探討，因此我與演員們在這次拍攝中花了很多心力在描繪角色面對分離的複雜感受，此外這部電影更將奇幻帶入了現實世界，這是在動畫作品中無從嘗試的，這部電影讓我心裡的許多願望一次滿足。」

(中時 )