以南部某特教學校集體性侵事件為創造靈感的電影《無聲》，最近引起熱烈討論。教育部次長蔡清華今天表示，他看過這部電影，覺得非常沉重，站在教育工作者的立場，對於當時不管是老師或學生沒有及時制止此事件的發生，實在無法容忍。

南部某特教學校的集體性侵事件，當時引起軒然大波。根據教育部調查，從2009年10月到2011年7月，南部某特教學校共發生71件疑似性侵害及性騷擾事件，其中20件是性侵害事件、23件性騷擾事件、雙方合意（即沒有強迫行為）4件、不成立有24件。

《無聲》電影以這個事件為創造靈感，最近引起不少討論。蔡清華表示，電影中描述的性侵事件，在身障同學眼中就是「好玩啊」。對此，教育部將加強學生對身體自主權的瞭解，不能因為好玩而侵犯別人的身體。

蔡清華表示，學校發生性平事件，依規定老師或學校必須於24小時通報，否則將受罰。此外，教育部也安排了一些性平專家及大學教授，定期或不定期到這所學校進行研習課程，希望學校老師要有敏感度，不要再讓類似事件發生。

(中時 )