綜藝界超強父女檔胡瓜、小禎代言「蝦皮11.11最強購物節」，這是父女暌違16年首次合體代言，早就忍不住想分享好消息的他們，上週五(23日)開始就在臉書粉絲專頁透露蛛絲馬跡，小禎興奮貼出父女兩人身穿橘色單品的合影，暗示與蝦皮購物的合作，一雙美腿還讓粉絲狂按讚；胡瓜則感性分享30年前父女合照，展現對父女再開新局的期待，頂著捲髮的時髦造型還意外被粉絲直呼：「簡直是9m88！」

繼合開節目後再度有機會與女兒合作代言，胡瓜表示：「出道快40年還能接到時下最熱門的網購代言，又能跟女兒一起合作，很感謝提供機會。拍廣告再辛苦、摔到鼻青臉腫都沒關係！」他也爆料小禎熱愛網購，家裡甚至有一個房間專門囤貨，塞滿小家電、衛生紙、衛浴用品，胡瓜搞笑表示：「原本覺得很瘋狂，沒想到之後就發生搶購衛生紙囤貨，原來小禎是在『超前部署』！」

父女二人也透露雙11的必買清單，想換電視的胡瓜表示，以往都去實體通路買家電，這次想嘗試在蝦皮購物下單；早就是網購達人的小禎則表示，近期天氣逐漸轉涼，會鎖定暖氣、電毯等小家電，只怕一不小心失心瘋買太多！

出道近40年的胡瓜不僅首度與電商合作，更親自進入網路世界，以特製Q版形象變身蝦皮遊戲王，驚喜現身擁有百萬玩家高人氣的5大站內互動遊戲「蝦蝦果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」、「蝦皮大富翁」、「胡瓜豪禮箱」，化身天王級果農為「蝦蝦果園」作物澆水、祭出總價值破10億豪華獎品，與粉絲遊戲中同樂。

(中時 )