美國民主黨總統候選人拜登之子韓特近日如滾雪球般被爆出「電郵門」、「不雅影片」一連串醜聞，現在美媒曝光的最新錄音檔顯示，杭特親口承認自己的生意夥伴、前香港民政局長何志平是「中國間諜頭子」，他還在錄音中提到父親，狠狠打臉拜登先前宣稱自己「不了解兒子海外生意」的說法。

右翼媒體《國家脈動》（National Pulse）報導，韓特在錄音檔中抱怨，「我爸剛打電話給我，告訴我《紐約時報》在找我，但我的老搭檔艾瑞克，這傢伙害我不淺，已經不知道有多久了，他一直在應付（紐時）的電話，因為我爸一直讓他們去找艾瑞克。還有另一個《紐時》記者打電話給我，打聽我的代理人何志平的事，這個他X的中國間諜頭子」。

韓特還說，何「跟我的合夥人（葉簡明）創立了這間公司，我的合夥人（葉）有3230億美元的身家，但是現在他不見了…從我上次在他那間5800萬美元的公寓見過他後…他當時要簽40億美元的交易，建造全世界最大的液化天然氣港口。然後我接到紐約南區聯邦地區法院的電話，檢察官親自打來，告訴我最好的生意夥伴阿契爾（Devon Archer）將我列為刑事案件證人，我爸也被列入，但他都沒告訴我」。

報導指出，先前主流媒體宣稱，韓特的筆電硬碟是偽造的、拜登父子皆未涉入與陸相關的刑事調查或商業交易，如今上述說法都遭到推翻。拜登先前聲稱，他對韓特的海外生意並無瞭解，他在22日的最後一場辯論會上，也強調沒有從中國賺錢。

《國家脈動》26日還報導，韓特替墨西哥前任總統之孫馬格納尼（Miguel Aleman Magnani）引薦商人，讓他們與白宮官員和拜登會面，杭特也從馬格納尼那邊收到了其他利益。

本月中，《紐約郵報》也踢爆，何志平同意支付韓特100萬美元的法律顧問費用。美國參議院9月發布的調查報告亦指出，葉簡明和韓特成立的1間空殼公司，於2018年3月向韓特的律師事務所支付100萬美元，韓特還稱他將與另名律師行代表何志平在其貪污案出庭。2018年初，葉簡明因涉嫌「經濟犯罪」被陸方調查，之後失蹤，華信能源在今年初宣告破產。2017年11月，葉的高級助理何志平在紐約機場入境時被捕，遭起訴多項貪污及洗錢罪，之後遭判3年徒刑，今年6月8日刑滿出獄後被驅逐回香港。何志平的妻子則是知名演員胡慧中。

(中時 )