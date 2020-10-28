最引人注目的就是一身黑衣裝扮的可愛小朋友，讓警察們在工作之餘也能帶給小朋友快樂。（姜霏翻攝）

一年一度孩子們討糖吃的節慶萬聖節又到了，蘆竹分局南崁派出所28日下午來了一批幼兒登門「搗蛋」，各個奇裝異服相當可愛，可見父母為了孩子們的搞怪裝扮非常費心，派出所現場一遍混亂、十分熱鬧，最後員警不但發了糖果、宣導品，還簡介了南崁派出所的歷史，讓小朋友們在萬聖節也能收到警察伯伯的禮物。

蘆竹分局表示，萬聖節的熱鬧氣氛非常歡愉，也歡迎公設民營蘆竹托嬰中心幼兒們下次萬聖節時再來搗蛋，也希望明年相見時，孩子們能「一暝大一吋」。

(中時 )