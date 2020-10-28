南崁派出所迎萬聖節 孩子們奇裝異服討糖吃 17:062020/10/28 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孩子各種裝扮，殭屍、毛毛廚等樣貌十分可愛。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最引人注目的就是一身黑衣裝扮的可愛小朋友，讓警察們在工作之餘也能帶給小朋友快樂。（姜霏翻攝） 一年一度孩子們討糖吃的節慶萬聖節又到了，蘆竹分局南崁派出所28日下午來了一批幼兒登門「搗蛋」，各個奇裝異服相當可愛，可見父母為了孩子們的搞怪裝扮非常費心，派出所現場一遍混亂、十分熱鬧，最後員警不但發了糖果、宣導品，還簡介了南崁派出所的歷史，讓小朋友們在萬聖節也能收到警察伯伯的禮物。 蘆竹分局表示，萬聖節的熱鬧氣氛非常歡愉，也歡迎公設民營蘆竹托嬰中心幼兒們下次萬聖節時再來搗蛋，也希望明年相見時，孩子們能「一暝大一吋」。 (中時 ) #萬聖節 #孩子 #派出所 #蘆竹 #南崁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南崁派出所迎萬聖節 孩子們奇裝異服討糖吃 17:062020/10/28 寶島 潘孟安期盼卸任前 高鐵南延屏東動工 09:542020/10/28 政治 協調離婚夫妻口角變捐款 阿SIR好有愛 13:392020/10/28 社會 萬聖節敬老「不搗蛋」阿公阿嬤讚好乖 17:092020/10/28 寶島 萬聖節到！八里愛心教養院三重日托中心到清傳家商熱鬧踩街 09:402020/10/28 寶島 資策會 打造南台灣智慧製造新指南 04:102020/10/28 產業．科技 新竹「竹塹三態子守護祭」登場 一起到菜市場看展 14:562020/10/28 寶島 南鐵鑑界 黃家樓梯在拆除範圍 04:102020/10/28 地方新聞 昭日堂變裝吸客 搶食萬聖節與光棍節商機 16:512020/10/28 旅遊 Google搜尋祭出萬聖節彩蛋 6個召喚咒語大公開 12:562020/10/28 科技 寶島熱門新聞 楊文科到司馬庫斯會勘 球星公益教籃球 - 寶島 幫金門弱勢兒童蓋新家 許庸文再捐款15萬元 - 寶島 新科產銷履歷達人黃至青 投身「黃金芋頭」新品種培育 - 寶島 幼兒園辦萬聖節活動 疫情壓抑太久家長卯起來裝扮 - 寶島 聯大路車禍頻傳 聯合大學祭出「聯大阿罵」宣導用路安全 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。