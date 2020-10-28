宏碁(2353)今年顯示器出貨也傳捷報，宏碁數位顯示事業總經理簡慧祥表示，WFH目前看來還會持續，在家使用NB/PC時間會更長，今年宏碁發表的顯示器產品聚焦在「照顧你的眼睛」，針對生活型態改變，強調去藍光和顏色的正確性。今年整體電競顯示器的出貨成長率超過50%，而宏碁目標能超越產業均值的成長率。今年顯示器的ASP較去年同期約有高個位數的年增，此一價格成長動能可望延續到明年1Q。

宏碁今年的新品發表會，推出的新顯示器包括Acer B248Y和Acer CBL272U等。

Acer B248Y人體工學顯示器專門減緩整日辦公所造成的痠痛不適，並取得TUV/Eyesafe認證，具備Acer LightSense和Acer ColorSense功能將偵測周遭環境光，並自動調整亮度和色溫，能有效降低用眼疲勞。此外，Acer B248Y配備FHD（1980x1080）IPS4螢幕和Ergostand支架，能自由轉動、旋轉並調整顯示器高度，使用者甚至能以90度觀看垂直畫面。

Acer CBL272U配備27吋的QHD（2569x1440）螢幕與178度超廣視角，涵蓋99%的sRGB色域以及Delta E

簡慧祥表示，今年受到疫情影響，家用顯示器對大螢幕的需求較高，今年面板價格第一季是下跌，但第二、三季則呈現走揚，平均而言，今年顯示器的平均單價較去年有高個位數年增。今年3Q宏碁顯示器營收占整體營收比約有12%。

(時報資訊)