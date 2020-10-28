因遊戲業務持續受惠於防疫封鎖措施帶動的宅需求，日本索尼公司第二財季獲利意外成長，並調高全年獲利預測。

該公司上修全年財測，亦部分反映旗下音樂部門共同發行的日本動畫電影「鬼滅之刃」（Demon Slayer）亮眼的票房成績，自10月16日上映以來，該動畫電影已經打破日本票房紀錄。

索尼公布第二財季（7～9月）營業利益年增13.9%，為3177.6億日圓（30億美元），遠優於市場預期的1975.50億日圓。

上半年度營收年增0.9%，為4.08兆日圓。營業利益年增7.1%，為5461.6億日圓。淨利大幅成長103.8%，為6928.9億日圓。

索尼將全年（截至2021年3月31日）營業利益預測從先前公布的6200億日圓調升為7000億日圓，惟較前一年下跌17.2%，分析師預測均值為6723.3億日圓。索尼預估全年營收成長2.9%，為8.50兆日圓；全年淨利預估成長37.4%，為8000億日圓。

該公司並將其遊戲部門全年獲利預測，從先前估計的2400億日圓上修為3000億日圓。

索尼財務長表示，預估本財年PS5遊戲機銷量至少可達760萬部。稍早前索尼表示，看好PS5遊戲機的需求將非常可觀。

儘管PS4遊戲主機的生命周期邁入尾聲，但在防疫封鎖期間，消費者轉向遊戲軟體下載與線上訂閱服務，提升了索尼的獲利表現。如此高利潤的線上營收可能有助於索尼的遊戲業務在今年保持獲利，克服了下個月推出PS5遊戲主機所產生的龐大行銷費用與生產成本。

此外，索尼將感測器業務展望調降38%，為810億日圓，因美國擴大對華為技術的封鎖，禁止全球供應商在未獲得美國政府特別許可下，向華為出售使用美國技術製造的晶片，如索尼的晶片。根據市場數據分析，華為是索尼圖像感測器業務的第二大客戶，占該業務營收的20%，僅次於美國蘋果公司。

(時報資訊)