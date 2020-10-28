美股周二收盤漲跌不一，市場亦關注企業財報、新冠疫情和美國財政刺激進度。白宮證實大選前兩黨無法達成刺激協議，道瓊工業跌0.8%，那指則漲0.64%。

周三香港恆生指數收跌78.39點或-0.32%，為24708.80點。國企股(H股)跌39.74點或-0.40%，為9963.36點。保險股、電信股和銀行股為領跌最多板塊，分別跌2.07%、1.76%和1.76%。

香港銀行集體下跌，匯豐控股跌3.4%，報32.6港元；渣打跌5.1%，報38.2港元；中銀香港跌2.4%，報21.6港元。

科技股全面上漲，中芯國際漲3.6%，報21.5港元，華虹半導體漲4.2%，報28.5港元。

騰訊收漲2.7%，報601.0港元，成交金額居第一，為148億港元。市場預期騰訊金融科技占業務八成，估值約1800億美元。

阿里巴巴成交金額居今日第二，收漲2.5%，報307.4港元。螞蟻金服周二開始IPO認購，認購活動踴躍，螞蟻上市在即，連同騰訊，未來金融科技市場的體系將更為清晰。

美團大漲5.2%，股價逼近歷史新高。美團公布第三季小店新增近30萬家。

(時報資訊)