萬聖節前夕，台中市華山基金會北區天使站，28日舉行「不搗蛋」敬老活動，五權國中學生們著「萬聖裝」教阿公阿嬤動手做「萬聖節南瓜磁鐵」，尤加利幼兒園學童今年取消萬聖節「搗蛋」活動慣例，載歌載舞並為長輩奉茶，阿公阿嬤們讚賞：「好乖喔」。

81歲獨居的黃阿公說，因腦中風後引起失智的後遺症，跟別人在聊天對話時，都不知道別人在講什麼，自己講過的話也忘了，最常講「毋知影」，透過手作「萬聖節南瓜磁鐵」，刺激大腦重新回想起之前每一個動作的感覺。

現場五權國中學生們很用心地引導長輩動手做，藉此訓練手部肌耐力，知道製作方法的長輩躍躍欲試，不僅活化腦、預防失智，長輩們臉上洋溢著笑容，整場活動歡樂不斷；幼兒園學童們表演精采的舞蹈表演，再為阿公阿嬤面前「奉茶」，表達敬意。

方力粘土手作工作室老師何秀莉說，製作「萬聖節南瓜磁鐵」，對於70-80歲甚至90幾歲的長輩而言，每個繁瑣精細的動作都是1個挑戰，但國中學生耐心、細心說明引導，相當難得，長輩也找到生活寄託與自我價值，自然身心靈都會健康愉悅。

五權國中指出，這學期展開公益服務學習，第1站來到了華山基金會北區天使站，在宅服務的歷程中深刻體會到老人的孤單與寂寞，陪伴長者度過不一樣的萬聖節。

台中市尤加利幼兒園學童今年取消萬聖節「搗蛋」活動慣例，載歌載舞並為長輩奉茶，阿公阿嬤們讚賞：「好乖喔」。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

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