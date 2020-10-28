民進黨今中常會專題報告以美國大選為題，據轉述，報告指出，這次美國大選後對台灣兩個改變與兩個不變，其中改變的是美國因應中國的方法與政策工具的作為及手段，及台灣應該要更積極強化雙邊主義與多邊主義的推進。

民進黨發言人周江杰轉述黨主席蔡英文裁示，無論哪個政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

民進黨今中常會邀請政治大學東亞所教授楊昊以「前瞻2020美國總統大選的可能結果與影響：選情動態、政策趨勢、美中格局、印太秩序與美台關係」為題專案報告；報告提到，2020美國大選雙方陣營政策爭點在內政，雙方差異僅在實踐手段。

報告提到，若川普續任，美國「一中政策」與對岸關係的戰略模糊策略仍會持續；且預計台灣能與美國進行防疫、經貿合作、投資與貿易談判，獲全球生產鏈重組。若拜登勝出，人權議題將是拜登政府外交主軸之一，強調人權立國的台灣，自可以此凸顯重要性的議題，此外，人權、生產鏈、防疫、新南向政策，也可成為台灣與拜登若勝選後的新政府間，持續深化關係的三大支柱。

據轉述，中常委莊瑞雄還詢問日前媒體報導有女巫集體做法要把川普趕出白宮是否有效？楊昊則說，這個他沒有研究。

總統裁示，美國總統大選即將在下周舉行，我知道國人都很關心大選結果，不過我要強調，無論是哪一個政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

總統說，過去一段時間，台灣堅守民主價值，作為區域和平的重要貢獻者，以及國際社會良善力量的努力，也得到美國主流民意，以及朝野政黨的支持。近期以來，美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項法案，行政部門也有多位高層官員訪台，也通過多次軍售案，台美關係的進展，都是國人有目共睹的。

總統表示，她要再次強調，選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國，以及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。

(中時 )