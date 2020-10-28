言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天當年組成F4，因演出《流星花園》爆紅，成為少女們的夢中情人，之後卻各自單飛發展，直到2013年才再江蘇衛視「春晚」上公開合體，如今時隔7年，江蘇衛視又請到F4合體登台《一千零一夜》，消息才釋出就引起熱烈討論。

江蘇衛視28日在微博分享一段宣傳影片，言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天4人難得同框，宣布將於10月30日晚間8點，在節目《一千零一夜》中合體，才短短13秒的影片就足夠讓粉絲嗨翻，「天啊！這才是時代的眼淚吧」、「時隔多少年的再聚首」。

男神們凍齡的模樣也掀起熱議，和過去相比幾乎沒有差別，讓網友們激動不已，「太開心、太激動了，4位凍齡男神，我的夢想又回來了」、「怎麼好像吃了防腐劑一樣，還是當年那個穿著白襯衫逆光走來的少年」，節目還沒播出，就讓粉絲的情緒沸騰到最高點。

F4短短同框13秒就讓粉絲瘋狂。（圖/翻攝自微博）

事實上，去年言承旭和朱孝天就曾一起上過陸綜《王牌對王牌》，還合唱了《流星花園》的經典歌曲《流星雨》，更被問到敏感問題，「F4內部是不是不和」，對此，朱孝天也澄清「我們沒有和，也沒有不和。」都是來自外界的誤解猜測。

(中時新聞網)