台灣本田汽車表示，All New CR-V上市後銷售暢旺、持續穩坐國產SUV冠軍，為提供顧客最好的商品與服務，持續精進第一線人員的服務技術，並於明志科技大學與國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校舉行「2020年Honda Cars服務技能檢證活動」。

台灣本田指出，公司自成立以來，秉持「顧客滿意NO.1」與「被社會期待存在的企業」兩大事業目標，長期投入前端銷售及後端售服人員的專業培養訓練，以標準系統化的定期競賽及檢證機制，嚴格要求與顧客接觸的第一線專業人員，皆能提供顧客高品質服務水準。

台灣本田表示，Honda技術力檢證活動源自日本，所有選手皆須嚴格遵循原廠傳授的接待服務精神及維修標準作業，始能通過Honda Taiwan所規劃的「學科測驗」及「工作指導」等多項檢證項目；本屆檢證內容主要分為接待服務、維修診斷二大類組，並選出表現優秀的模範，授予象徵服務模範的榮耀。

台灣本田表示，希望藉由技術力檢證的方式，讓全體服務人員體認自我提升的重要性，進而形成組織學習、互相惕勵成長。此外，致力於提供最好的品質與技術，是台灣本田重要的企業價值與責任，要讓顧客在購買新車時，依據接觸過的優質服務，再次選擇本田車款。台灣本田不只重視產品的硬實力，更重視顧客服務的軟實力，車輛的販賣除了好的產品品質之外，更是能讓所有的顧客於購買商品後，能夠安心信賴地享受售後的服務。

(工商 )