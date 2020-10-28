「召喚的就是你」本周末即將迎來西方節日-萬聖節，墾丁福華渡假飯店的麗香苑餐廳於10月31日晚上推出「召喚的就是你」萬聖節變裝享用餐優惠活動，只要於當天晚上以萬聖節相關主題彩繪臉部面積一半以上或穿著鬼怪主題服裝進入餐廳可享用餐7折特惠，原價成人每客$792元，參加變裝活動則每位只要$576即可享用麗香苑西式自助晚餐；當然小朋友也不容錯過，若兒童身穿鬼怪主題服飾入內用餐，則可享每位$250元優惠，兒童用餐原價每客$400元。想要大玩變裝遊戲又苦無機會的你，萬聖節前夕快來墾丁福華麗香苑大秀你的變裝造型吧。

墾丁福華麗香苑以提供無國界美食佳餚為主，運用蒸、煮、燒、碳烤等料理方式，將饒富地方特色的新鮮農漁產食材，烹調成最具風味的美饌。在活動當天，飯店西廚與點心房也將聯手推出萬聖節搞怪料理，不僅有惡魔之眼造型的南瓜起司鹹派、以在地洋蔥與南瓜燉煮的南瓜雞肉燉飯更有點心房特別設計的搞怪手指、蝙蝠造型蛋糕等，雖然外型看來搞怪嚇人，但每一道都是美味料理。

除了餐廳有萬聖節優惠活動之外，飯店也會舉辦「貳零惡靈萬聖派對」，要帶小朋友們體驗專屬的萬聖節要糖樂趣。活動以「波波和南瓜姐姐相見歡」拉開序幕；接著是「萬聖節面具DIY」，讓小朋友們親手製作夜晚變裝的面具，面具威力越強大才能得到越多糖果；最後就是眾所期待的「萬聖節歡樂派對」，將帶小朋友到各個地點冒險要糖，能得到多少糖果就要各憑本事了！「Trick or Treat！」如果想體驗萬聖節怪奇調皮的氛圍，不妨來墾丁福華，渡過一個歡樂的萬聖節夜晚。洽詢專線(08)886-2323。

此外，高雄國賓飯店自即日起至10/3日1晚餐時段，i River自助餐廳將獻上各式視覺驚悚的鬼怪甜點，包括毛骨悚然斷指餅乾、恐怖凸眼巧克力、鬼靈精怪堅果塔、鬼魅蜘吻蛋糕、鬼臉棒棒糖…等，把平時可愛夢幻的粉嫩甜點變身邪惡暗黑的西洋鬼應景，雖然造型詭譎，味覺卻甜蜜柔順，讓您驚悚入口，搶攻社群打卡版面。此外，餐廳現場將裝飾詭異造景，從入場就被滿滿節慶元素包圍，充滿驚奇感。不管是搞怪甜點或驚嚇佈置，都能讓大小朋友玩翻萬聖節。

儘管大玩餐點變裝派對，價格仍維持原價，為期六天的萬聖週，讓您瘋狂搗蛋。即日起至10/29(週四)，成人920元、6~12歲兒童460元、3~5歲幼童150元；10/30(週五)至10/31(週六)，成人1,080元、6~12歲兒童540元、3~5歲幼童150元，以上價格皆需加收一成服務費，訂位電話：(07)211-5243。

(工商 )