熱戀中的情侶，就算在外面也忍不住想要恩愛一番，但如果不小心太激情，當心成為影片主角，新加坡一間電影院，有一對情侶看電影時，女生忍不住跨坐到男友身上，直接在座位上演活春宮，這段監視器畫面也被員工偷偷拷貝，外流到網路上。

事發地點位於新加坡「Shaw Theatres Lido」電影院，爆料網友指出，自己的朋友在該電影院工作，本月15日晚間大約8點多，一對情侶到電影院看電影，當時影廳只有他們兩人，沒有其他客人，當電影撥放到一半時，工作人員發現女生坐在男友腿上，呈現交疊姿勢，且不斷扭動臀部。

經工作人員通報，電影院經理進到影廳制止這對情侶，並做出警告，當下情侶檔默默穿好衣服，接著將電影看完，由於影廳監視器錄下活春宮，爆料網友的朋友，偷偷錄下該段畫面，後製成17秒影片流出。

新聞曝光後，掀起網友熱議，電影院「Shaw Theatres Lido」發言人表示，影廳不允許擅自流出監視器畫面的行為，希望顧客來到電影院，可以好好欣賞電影，至於偷偷拷貝並散布畫面的這名員工，目前已經受到懲處。

(中時新聞網)