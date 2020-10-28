雲林縣無流浪動物收容所，縣府加強推動以絕育方式管控犬貓繁殖源頭，沿海8鄉鎮無動物醫院，進行流浪貓犬結紮有其侷限，雲林縣動植物防疫所將於四湖鄉設置醫療絕育站，絕育目標是每年5000隻。

流浪動物零撲殺政策2017年上路，3年多來有一半縣市收容所爆籠，雲林縣無收容所，2017年以來補助斗南、斗六、虎尾、崙背4家代養場收容，目前收容400多隻，每隻每月收容費1000元，是非六都收容最多縣分，每年花費400萬至500萬元，已達收容能量上限。

防疫所人員說，零撲殺政策上路前收容動物的認養率還高一點，這三年來認養率反而變低，特別是大型狗很難找到主人，捕捉、結紮、原地野放（TNVR）刻不容緩，進行流浪絕育只能避免增加隻數，並非減少隻數。

雲林縣府每年約舉辦10場犬貓絕育活動，2018年絕育犬貓3662隻，2019年度5139隻，今年再動用縣府第二預備金加強絕育。

雲林縣沿海鄉鎮沒有動物醫院，不利推廣流浪貓犬絕育，防疫所最近在四湖鄉一處國有林地工作站找到設置醫療絕育站，目前正進行修繕中，預計年底完工啟用。

防疫所強調，此醫療絕育站的造景活潑，兼顧推廣動保、生命教育，但工作站的功能是醫療、絕育、救傷，不是收容設施，也非可愛動物園。

(中時 )