土耳其在購買俄羅斯S-400防空系統之後，美國決定不提供F-35戰機給土耳其，即使土耳其已經支付了研發與購買費用。至於原本屬於土耳其的F-35戰機，則由美國隨意分配，剛好希臘也有申購了F-35，於是美國決定將6架原屬土耳其的F-35撥給希臘使用，土耳其一定會感到相當生氣，這兩國在歷史上是死敵，如今自己的F-35還供應給了對手。

防衛世界(Defense World)報導，美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)本月初訪問雅典期間，同意出售希臘20架F-35。希臘報紙Estia在10月19日的報導說，至少在2022年會交貨。

不過現在可能會稍稍加快交機進度，因為手頭上剛好有原本要交給土耳其的F-35，雖然一些還沒有完成，但是已準備將6架在生產線上的F-35撥給希臘。

美國如此做的原因，很可能與土耳其最近試射S-400系統有關。10月16日，土耳其在黑海錫諾普省(Sinop ili)進行了S-400的首次測試，再次挑起北約盟國對於土耳其使用S-400的疑慮。

土耳其在2017年以25億美元的價格，向俄羅斯購買S-400系統，之後美國與土耳其的緊張關係急劇上升，同樣的北約也反對土耳其購買。 華盛頓花了很長的時間，試圖說服安卡拉放棄這項交易案，並且願意提供愛國者飛彈做為代替，然而土耳其心意已決，2019年7月，S-400正式運抵土耳其，不久後美國將土耳其從F-35計劃合作夥伴名單中刪除。

土耳其是最早加入F-35計畫的夥伴成員國，可以得到100架F-35。

美國還有其他的出手。據報導，美國正在考慮不再使用土耳其的因吉利克空軍基地(Incirlik air base )，改遷至希臘的克里特島，做為新的北約盟國進入中東的中轉站。

希臘與土耳其在塞浦路斯島、沿海島嶼的邊界衝突也在升高，希臘空軍最近向法國採購18架飆風戰鬥機(Rafale Fighter)以及其他軍事裝備。

土耳其與希臘的塞浦路斯衝突可以追溯到40年前。1974年7月，土耳其入侵塞浦路斯，以鎮壓希臘所支持的軍事政變。從那時起，塞浦路斯分裂成兩個政權，北方被土耳其勢力控制，稱為「北塞浦路斯土耳其共和國」，雖然沒有得到國際承認，但土耳其對該地的控制力很深，比如他們可以得到天然氣一部分收益。

(中時新聞網)