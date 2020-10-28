法務部一樓大廳28日下午傳出悠揚樂聲，更生人歌手「A Moon」王聖棻與「混彈」樂團演唱他創作的新單曲「攏ㄟ過去」，法務部長蔡清祥期勉更生人都能「攏ㄟ過去」迎向新生，同時，未來監所辦歌唱比賽，可以把這首「攏ㄟ過去」當作指定曲。

11歲就學習古典吉他的王聖棻，2012年因案到台北監獄服刑，有音樂底子的他，自然就加入北監2010年成立的音樂班，在公演中找到失去已久的自信，2016年假釋出獄後，擔任台北地檢署、更生保護會台北分會成立的更生樂團「夢‧啟動」的團長，培養自行編曲、演出經驗，也因此創作了不少作品，深獲混彈娛樂公司賞識，簽約為旗下藝人，這首首發單曲「攏ㄟ過去」，來自於自己對自己在人生道路上新里程碑的記錄。

現在白天在西門町的樂器行上班，晚上教吉他，入夜編曲，日子過得很充實，如今從編曲走到幕前發行單曲，A Moon做好承擔過去的準備，畢竟已經負了法律責任，過去的不好「攏ㄟ過去」。

北檢的先後任檢察長蔡碧玉、邢泰釗對於「夢‧啟動」樂團還能「撐下去」感到訝異，回想當初成立時募捐的艱辛，2位檢察長也很欣慰樂團不但「健在」，還能培養出單曲的更生人歌手，期盼更生人都能揮別過去「攏ㄟ過去」。

法務部統計，每年監獄約有5萬多名受刑人在監服刑、有3萬多名收容人出監，法務部與台灣更生保護會為協助受刑人出監後，能順利復歸社會，進入就業市場，在監所規劃辦理各項技能、藝術課程，學習創作，進而轉化其錯誤的價值觀及行為模式，並培育受刑人第二專長，讓更生人不輸在起跑點上。

(中時 )