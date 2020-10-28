疫情衝擊下，發展中心規畫和外界互動的活動紛紛取消，淡水愛育中心28日打造手繪電影院，由社工們手繪出賣票口、爆米花攤販，讓身障朋友們在中心也能體驗和社會互動的體驗，身障學員就像到戲院排隊買票觀賞電影一樣，還能邊吃著爆米花，學員們都說「超酷的！」

愛育發展中心是由財團法人育成社會福利基金會所辦理，受新北市政府社會局委託，專門為智能障礙者、自閉症及多重障礙者服務，包括生活照顧、自理能力訓練、各項工作技能陶冶、訓練，以及體適能、社區適應和休閒活動等，目前有70位學員。

淡水愛育中心28日打造手繪電影院，由社工們手繪出賣票口、爆米花攤販，讓身障朋友們在中心也能體驗和社會互動的體驗，身障學員就像到戲院排隊買票觀賞電影一樣，還能邊吃著爆米花，學員們都說「超酷的！」（戴上容攝）

淡水愛育中心28日打造手繪電影院，由社工們手繪出賣票口、爆米花攤販，讓身障朋友們在中心也能體驗和社會互動的體驗，身障學員就像到戲院排隊買票觀賞電影一樣，還能邊吃著爆米花，學員們都說「超酷的！」（戴上容攝）

愛育發展中心主任鄭芬芳表示，受新冠肺炎疫情影響，上半年中心社區適應及相關外部休閒活動，不是取消就是延後，但為考量學員們的身心發展，社工們開始籌畫替代性方案，中心日前召開愛育權益委員會，學員小怜參與會長選舉提出的政見，就是當選後會為學員爭取去電影院看電影。

鄭芬芳表示，中心同仁在2樓餐廳布置了電影海報、售票窗口，還有看電影少不了的絕配「爆米花」販售櫃檯，由教保員及社工充當售票和販賣，餐廳並加設防疫隔板，讓學員邊欣賞影片，邊享用卡滋卡滋的爆米花和飲料。

鄭芬芳說，經過票選選出3部片子，最後「冰雪奇緣2」獲最高票，電影院還分成早、午兩場次，讓每位學員都能享受這場別緻的電影饗宴，手繪電影院的字體不若外面工整，但完整表達出社工對身障者的用心。

(中時 )