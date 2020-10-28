台東熱氣球享譽全台，淡水滬尾藝文休閒園區喜迎周年慶，28日宣布將把台東熱氣球搬到淡水，展開「光彩熠熠-綻放滬尾」系列活動，不僅要讓民眾走進10米高的球體內，本周末還要將10顆熱氣球升空，讓民眾在淡水就能體驗到台東熱氣球風彩。

將捷文創總經理陳淑慧表示，民眾大多數在台東觀賞熱氣球，這次活動在新北市政府經發局、台東縣政府及淡水區公所合作下，特地將台東熱氣球的壯闊搬到淡水，帶領民眾走進10米熱氣球球體內，揭開熱氣球內部的神秘面紗。

陳淑慧說，28日已在廣場室內布置3顆、約7公尺高的熱氣球，休閒園區還會在館內埔頂草原舉行迷你版光雕音樂會，成為全台第一個室內展演的「迷你熱氣球」快閃光雕秀，本周末將在草坪升起10顆熱氣球，讓熱氣球和淡水河、觀音山譜成絢麗的山河光雕。

熱氣球專業團隊天際航空經理陳怡伶表示，熱氣球要展開必需在風速7節以下，以淡水來說只能在有建築與樹木的遮擋下進行，執行團隊首次到淡水就成功讓熱氣球充滿氣體，實在相當難得，歡迎民眾周末兩天體驗熱氣球的風彩。

淡水滬尾藝文休閒園區喜迎周年慶，28日宣布將把台東熱氣球搬到淡水，不僅要讓民眾走進10米高的球體內，本周末還要將10顆熱氣球升空，讓民眾在淡水就能體驗到台東熱氣球風彩。（滬尾藝文園區提供／戴上容新北傳真）

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