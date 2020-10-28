◎江蘇確診台商沒染疫 指揮中心：檢體錯置

先前指揮中心驗出一名從大陸江蘇返台確診的案五三零，今證實為檢體錯置，指揮中心經過人體核酸鑑定比對發現，案五三零的檢體實為案五三六，應為實驗室中人工作業及轉至檢體所造成的錯置，這也是案五三零後續二三四採皆為陰性的原因，等同是還大陸疾管單位一個公道。

◎又輸出了！3人離台赴日本、泰國確診

中央流行疫情指揮中心今天再度公布台灣又有「被確診」的案例，分別接獲日本與泰國通知，有民眾返國後被檢出陽性個案，分別為2人及1人，入境至今都沒有症狀。

◎年砸400萬市場行銷 活動貼文3天僅9讚

2020傳統市場節活動，北市府耗資470萬舉辦3場實體活動，希望吸引商機，但議員陳怡君發現，市府3年來每年都花400多萬為市場做行銷，但市場處的官方臉書「好市發聲」，每篇貼文讚數平均僅10幾個，最誇張的貼文3天僅9個讚。市場處表示，會協助廠商加強行銷。

◎欣興電子工廠火警 濃煙直竄天際2人獲救

桃園市龜山區欣興電子公司28日下午發生火警，2位民眾受困1樓廁所，所幸消防員趕抵後，利用面罩協助2人脫困，雖然意識清楚、無明顯外傷，但為保險起見，送醫檢查。至16時45分，現場仍濃煙密布，消防人員全力搶救中。

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(中時新聞網)