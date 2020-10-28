台中市議員黃健豪28日公布一份台灣特斯拉車主俱樂部，針對台中市公有電動車格使用情形的內部問卷，指市府電動車的充電設備妥善率僅30％，且98％車主都有遇到充電車格遭占用的情況。市府交通局長葉昭甫說，將要求停管處從後台數據觀察使用情形，盤點各處充電柱現況，將會盡快處理。

黃健豪質詢指出，台中市2014年通過低碳城市自治條例，鼓勵市民使用電動汽機車，也規定公有停車場應設有一定比例的電動車格和停車位，目前有153個停車格設充電柱，加上市府免收節能車輛停車費等政策，可見市府有心要推動相關政策；但從使用者實際體驗來看，政策似乎只做半套。

黃健豪表示，目前有相關法令，卻沒有實際執行，被占用的情況比例非常高，只是用交通錐標示電動車停車格；要停車的人把交通錐移走就好，反正也沒有罰則。多數公有停車格的電動車停車格，甚至連交通錐都沒放。

葉昭甫說，目前充電柱可從後台數據看出是否成功充電，他會要求會盤點停管處馬上盤點，該修的馬上修，盡快處理也會滾動檢討。

黃健豪強調，充電柱不是只專屬特定廠牌，是各廠牌電動車通用規格，市府要鼓勵民眾開電動車，最基本的就是把這些充電柱的設備維護好，市民才能真正受惠。占用電動車位的狀況，不管罰款、提高占用車輛的停車費或其他方式，交通局應提出一個實際有效的管理方式，而不是任由電動車格被一直被佔用，低碳城市變成口號。

(中時 )