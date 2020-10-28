環球影業將於2021年1月隆重推出由金像獎影帝湯姆漢克斯領銜主演的動作冒險劇情片《讀報人》，改編自作者波蕾特賈爾斯入圍美國國家圖書獎決賽的同名原著小說，導演是曾經執導（2004年《神鬼認證：神鬼疑雲》、2007年《神鬼認證：最後通牒》、2016年《神鬼認證：傑森包恩》）保羅葛林葛瑞斯，編劇是保羅葛林葛瑞斯及盧克戴維斯（《漫漫回家路》），這是一個感動人心的故事，也是導演和男主角湯姆漢克斯，繼曾經入圍2013年奧斯卡金像獎最佳影片《怒海劫》之後，再度攜手合作。

男主角湯姆漢克斯說：「我喜歡聽精彩故事，也喜歡說故事，所以我很興奮能夠飾演這個角色基得上尉，他是個說故事的人，個性不屈不撓、悲天憫人，他擁有高尚品格並且總是對追求真相而感動，《讀報人》的故事發生在內戰結束後的陰影之下，充滿了挫折、衝突和憤怒，基得上尉因為戰爭失去一切，當一個讀報人給了他人生目標，他每天起床後就蒐集新聞，先在一座小鎮說故事，然後再前往下一個小鎮，後來他遇到了喬韓娜，她從小就被綁架，她不知道自己的家人是誰，出於內心的正義感，基得上尉必須把她送回家人身邊，因為他自己早已失去所有家人，他在戰爭中看到人們因恐懼而屈服，也看到生命最殘酷的一面，他受夠了，基得上尉的這場經歷拯救了他，如同他拯救了喬韓娜，她給了他真正的使命，他傳遞的真正信息是，當人生中有愛，一切都會沒事，所有偉大的故事都是如此，描述對另一個人類純潔的愛。」

《讀報人》敘述美國內戰結束後五年，三場戰爭的退伍軍官傑佛森凱爾基得上尉（湯姆漢克斯飾），現在以讀報人的身分從一個小鎮到另一個小鎮，和當地居民分享總統與女王、錯綜複雜的世代恩仇、死傷慘重的天災人禍，以及來自遙遠的世界各地的精彩新聞。他在德州的平原遇到喬韓娜（《蘿莉破壞王》海倫娜澤格爾飾），一個六年前被凱奧瓦印第安人擄走並被收養的十歲女孩。喬韓娜對她未曾體驗過的世界充滿敵意，而且被迫被送回她的阿姨和姨丈身邊。基得上尉答應護送這女孩回到她依照法律應該屬於的地方。他們必須在環境嚴苛的野外跋山涉水好幾百英哩，而且這兩人在尋找一個他們都可以稱為家園的地方時，將面對來自人類和大自然的巨大挑戰。《讀報人》2021年1月8日在台上映。

(中時 )