共軍運9通信對抗機1架次上午進我西南空域 遭廣播驅離 17:182020/10/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運9通信對抗機。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 國防部傍晚發布，共軍運9通信對抗機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 運9通信對抗機於10月20日也曾進入我西南空域，當日有3架共機，包括運9通信對抗機1架次、運8反潛機1架次，以及空警500機1架次進我西南空域。 昨天，1架運8遠干機，前天則是運8技術偵察機1架分別進入我西南防空識別區。 (中時 ) #西南 #架次 #通信 #防空 #空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬祖南竿遭圍島 馬祖海巡隊澄清在線外水域經過 18:442020/10/25 政治 大陸抽砂船包圍馬祖 海巡調派新北艦與特勤隊急馳援驅離 18:182020/10/25 政治 國軍戰備周 雲豹甲車偽裝欺敵 04:102020/10/28 政治要聞 新北艦進駐馬祖 兩岸合作驅離陸籍抽砂船 17:522020/10/27 社會 台運-8海演訓 尋美軍核潛艦 04:102020/10/26 焦點新聞 共機又來了 國防部證實今有1架運8反潛機進入西南空域 21:102020/10/25 政治 寶山二期用地徵收查估說明會又遭徵收戶抗議 14:172020/10/24 社會 雙雄靠客貨關鍵比例 力抗寒冬 04:102020/10/28 財經焦點 共機又擾台 國防部證實：運8干擾機闖我西南空域 17:002020/10/27 政治 寶山二期說明會 徵收戶摔椅抗議 04:102020/10/25 地方新聞 政治熱門新聞 拜登GG了？美大選最新民調 網友全嚇一跳 - 政治 最新民調 台灣最喜歡政治人物 侯友宜第2 韓國瑜排名曝光 - 政治 志工忘情高舉立牌！「罷捷」最新進度嚇死韓黑 - 政治 「3契機」讓韓國瑜決心攻黨魁？許淑華證實：他現在有不同想法 - 政治 陳吉仲稱「北市所有牛排店都要關了」 朱學恒嚇歪、徐巧芯提3問 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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