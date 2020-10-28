共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供

國防部傍晚發布，共軍運9通信對抗機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

運9通信對抗機於10月20日也曾進入我西南空域，當日有3架共機，包括運9通信對抗機1架次、運8反潛機1架次，以及空警500機1架次進我西南空域。

昨天，1架運8遠干機，前天則是運8技術偵察機1架分別進入我西南防空識別區。

(中時 )