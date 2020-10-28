大提琴家馬友友將在下月來台，行前特別拍攝一段影片，大秀中文，和台灣觀眾問好，他表示，疫情間，幾乎每天更新一段「安慰小曲」影片，如今也累積不少數量，「我從3月到現在，都沒有正式的音樂會演出，台灣是我重返舞台的第一站。」

由於中文並不是馬友友的常用語言，過去每次到台灣演出前，他總會再和老師上課，加強中文，這次特別錄製影片，也可看見馬友友神采奕奕，十分期待來台演出。

馬友友表示，他與將要同行的夥伴鋼琴家凱瑟琳．史托特，近期一起挑選了世界各地的歌謠以及古典樂曲作為曲目，要和台灣觀眾分享，「歌曲是時空膠囊，聯繫久違的夢想和渴望，能帶給我們團結感、認同感和目標，超越了界限，讓我們心懷感謝，音樂帶給我們安慰和鼓勵，讓我們連結在一起。」

此外，馬友友也將演奏全本巴哈大提琴無伴奏組曲，他表示，演奏生涯一甲子，巴哈音樂一直陪著他，「巴哈的大提琴組曲是我一直以來的音樂夥伴，帶給我寄託、安慰和快樂，無論是在面對壓力、慶祝，或是失去某事的時刻，巴哈的音樂都有強大的力量。」

馬友友的全本巴哈無伴奏，將於11月10日在台北流行音樂中心登場，與凱瑟琳的巡演，將於11月11日在台南文化中心、11月13日在台中國家歌劇院、11月14日到高雄衛武營國家藝術文化中心，11月14日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )