演藝圈、政治圈近來有聯姻大喜，綜藝天王吳宗憲二女兒吳則含(Vivian)，被男友Wilson求婚成功，男方正是前國民黨主席朱立倫的外甥，今天朱立倫也在臉書曬親家同框照，還爆料對吳宗憲問了敏感問題，引發話題。

吳宗憲生了3女1男，分別為大女兒吳姍儒(Sandy)、二女兒吳則含(Vivian)以及三女兒吳奕佳(Olivia)，吳姍儒繼承爸爸衣缽，也在演藝圈發展，Vivian則是從西雅圖華盛頓藝術大學畢業後，原本在爸爸旗下的容易文創擔任副總經理，但因不願靠爸，做3個月就離職，沒想到大姊還沒嫁，她先傳出喜訊。

今年6月時，吳宗憲被爆家裡有喜，姊姊吳姍儒在IG貼出模糊處理的照片，寫下：「真心守護幸福，幸福就會開始」，憲哥也證實Vivian被求婚，男方身分後來曝光，本名是蔣豐蔚，竟是朱立倫的外甥，憲哥也讚男方是很不錯的男孩，所以即使不願女兒那麼早嫁，但「緣分檔不住」，歡喜祝福。

今天下午，朱立倫在臉書粉專貼出一張話題性十足的照片，是自己跟親家吳宗憲同框，兩人笑得開心，朱立倫更說是跟親家聚餐，看到吳宗憲，趕忙問候：「我問他頭還會暈嗎？」，起因是憲哥在昨天的直播中透露去打流感疫苗，結果整個人不舒服，暈眩昏沉到彷彿喝了兩瓶威士忌，直呼後悔，還勸沒有習慣打疫苗的民眾，可以考慮不要去打，引發熱議。

(中時新聞網)