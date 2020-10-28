美國在台協會（AIT）近來推出的《請問發言人》系列影片，廣受好評，對於有網友希望美國國務卿蓬佩奧能夠訪台，孟雨荷26日時在影片中指出，高級官員訪台是台美關係很重要的一部分，她也會把台灣網友的邀請傳達給蓬佩奧。

對於有網友表示，可否轉告台灣人想請美國國務卿蓬佩奧來台訪問，孟雨荷直言，「這個問題太好了，台灣真的讓美國客人感到很歡迎，我會把你的邀請，傳達給國務卿」，她指出，其實按照臺灣關係法，高級官員訪問是美台關係很重要的一部分，並以日前美國衛生部長阿札爾和國務次卿柯拉克來台為例，「所以我們很期待，下一個訪問」。

網友們也留言回應，「我希望Secretary Pompeo可以來吃碗肉燥飯就好，不需要談什麼太嚴肅的事情也很棒喔」、「賭台幣一萬元，蓬佩奧不會訪台」、「我希望國務卿能訪問台灣」；綠委許智傑也留言表示，「歡迎國務卿來台灣」。

此外，針對前總統馬英九的綠卡目前的狀況，孟雨荷則說，此事涉及個人隱私不方便討論。同時，她也希望能有更多台灣老師去美國教中文，並鼓勵美國大學生來台灣學中文。

(中時新聞網)