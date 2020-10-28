起亞全新Sorento預售起跑 17:202020/10/28 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 起亞（KIA）豪華旗艦休旅All-new Sorento，自2020年日內瓦車展正式亮相後，旋即以「NEW CHANGE革新蛻變」、「PREMIUM QUALITY尊榮質感」及「PIONEER TECHNOLOGY前瞻科技」的產品核心DNA，吸引全球車壇目光、並在全球市場寫下熱銷佳績，KIA台灣總代理森那美起亞汽車28日宣布，自即日起以139.9萬元起展開預售，另針對首批100位前瞻車主，提供最高總價值達10萬元的尊榮預售升等禮遇。 (工商 ) #全球 #全新 #預售 #起亞 #Sorento 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美光聯手塔塔通訊 推雲端虛擬 SIM卡 20:022020/10/28 財經 Sony Xperia 1 II鏡湖綠 限量上市 04:102020/10/28 時尚消費 旅展快閃只賣4天！高雄漢來住宿券最低1,888元 09:522020/10/28 旅遊 企業省錢辦尾牙春酒 台北亞都麗緻大飯店3招攻略 09:422020/10/28 財經 COACH溫馨過冬 Beat包復古塗鴉耍叛逆 04:102020/10/28 時尚消費 11月兩岸經貿活動 陸國台辦：精彩紛呈 11:362020/10/28 兩岸 全新六期TOYOTA GRANVIA邀您秋遊北台灣 15:262020/10/28 汽車情報-優惠快訊 打擊預售屋潛銷遭疑打假球 內政部回應了 19:542020/10/28 財經 27檔法說 11月登場 04:102020/10/28 證券．權證 鹿港鹿溪宴 看戲吃辦桌 04:102020/10/28 地方新聞 財經熱門新聞 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 新一波疫情燒歐洲！經濟復甦恐急凍 金價、國際油價全重挫 - 財經 九份定居 煩惱忘光？ 居民爆看到這群人拳頭都硬了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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