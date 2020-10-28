起亞（KIA）豪華旗艦休旅All-new Sorento，自2020年日內瓦車展正式亮相後，旋即以「NEW CHANGE革新蛻變」、「PREMIUM QUALITY尊榮質感」及「PIONEER TECHNOLOGY前瞻科技」的產品核心DNA，吸引全球車壇目光、並在全球市場寫下熱銷佳績，KIA台灣總代理森那美起亞汽車28日宣布，自即日起以139.9萬元起展開預售，另針對首批100位前瞻車主，提供最高總價值達10萬元的尊榮預售升等禮遇。

(工商 )