國家交響樂團明年度藝術顧問將由德國指揮家準．馬寇爾（左）擔任，右為國家表演藝術中心董事長朱宗慶。（范揚光攝）

爸爸是小提琴家、媽媽是鋼琴家，61歲的德國指揮家準．馬寇爾有如音樂天之嬌子，從小學音樂，但他的人生，卻曾拐彎去開救護車，並取得醫護運送人員的合格資格，他表示，這段8年的經歷，讓他更加決定要走音樂的路，「作為一名救護人員，能夠幫助別人很好，但得要常常面對生死，看見人們面對生死關頭的狀態，那對我而言，很難受。」

馬寇爾說，在音樂家庭成長，自小彈琴、拉琴，是自然而然的事，「16歲時，爸媽告訴我，別走音樂的路吧，太辛苦了，要我試著往醫療體系發展，畢竟我們家族出了很多醫生，也許是一條路。」

為此，馬寇爾先是擔任救護車隊的助理，後來取得救護車的特殊駕駛執照，並當上車隊負責人，以及完成醫護運輸員的專業培訓，他說，假如此刻現場有人需要急救，他是真的可以幫忙。

然而，在最靠近生死的地方，馬寇爾更難以忘懷自小學習的音樂，「我想回到音樂的世界，音樂也包含了許多，生與死，痛苦與幸福，傷心與快樂，世界都在裡面。」

於是，自小能彈得一手好琴的馬寇爾，決定回到音樂世界，他畢業於德國頂尖的漢諾威音樂院，在學校裡修習鋼琴、小提琴與指揮課程。他也曾在劇院擔任鋼琴排練指導，陪伴芭蕾舞者、演員排練，一架鋼琴，像是可以彈出一整團交響樂團的聲音，也可以是單純的節奏引導，從中磨練如何與人合作，收與放之間，都是修鍊。

相較於作一名鋼琴家，馬寇爾說，自己更期望能當指揮家，並不是因為握有決定音樂方向的權力，「而是因為可以和別人合作，一起完成音樂。」他打趣形容，「彈琴時往往只有一個人，以及我可能會一直打架的手指。」

曾師承指揮大師傑利畢達克、伯恩斯坦與小澤征爾，馬寇爾說，他們各有自己的系統，各占一座山頭，有時觀念還會互斥，可見指揮是一門非常人性的藝術，沒有真正的對錯。

馬寇爾說，即使指揮、音樂演奏工作，很講究每個人的特質，「這讓同一首布拉姆斯交響曲，每個樂團演起來都不一樣，更重要的是，在音樂面前，『我』一點也不重要，放掉我，我們也融入音樂裡了。」

(中時 )