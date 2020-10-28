許多地方政府因應萊豬進口訂定萊劑零檢出的食安自治條例，然而衛福部表示，因為該地方自治條例牴觸中央，明年起將無效，衛福部政務次長薛瑞元表示，依法萊劑檢出標準是由中央機關訂定，針對地方條例無效的態度會堅持到底。

立法院經濟聯席會今(28)日續審農防字第1011473960號公告，薛瑞元指出，萊劑檢出標準是由中央機關訂定，地方食安自治條例抵觸母法，針對明年起自治條例無效的態度會堅持到底。

另外地方零檢出的管制對象是業者，若業者販售肉品符合中央規定，但地方卻因為要求零檢出而開罰，「難道業者不會去打官司？」

根據衛福部資料顯示，全台有11縣市訂定食安自治條例要求萊劑零檢出，其中宜蘭與台東係針對所有肉品萊劑零檢出，另外如嘉義、基隆、彰化、雲林、新竹、台北、桃園、台中、台南等9縣市則針對豬肉零檢出。

當中4直轄市日前已由行政院發文內容要求對方表達意見，但衛福部發給非直轄縣市的公文卻要求「改正檢討」引來各界批評，國民黨立委林奕華質詢時也表示，從「大法官釋字第738號解釋」得知地方因地制宜訂定更嚴格標準，中央沒有權力發文要求地方改正檢討。

薛瑞元說，針對非直轄7縣市衛福部今明兩天將補充發文，內容會與行政院函文一致。

(中時 )