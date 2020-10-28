美國總統大選將將於11月3日與參議院和眾議院選舉同時舉行。FiveThirtyEight的模擬數據，民主黨籍的拜登目前領先現任的共和黨籍總統川普52%（76%對24%；截至9月15日）。但是，星展集團在過去的選舉中所觀察，選舉情勢是動態的，在投票日當天可能發生任何事情。從金融市場的角度來看，由於以下原因，星展集團認為11月的選舉對風險性資產的影響基本上是中性的。

星展點出的2項中性理由：一、共和黨在總統選舉中的勝利將意味著金融市場將維持現狀。儘管風險性資產可能會因進一步減稅而有所提振，但川普在外交政策上的好鬥風格將打壓整體情緒。二、民主黨在總統大選中獲勝也未必帶來災難；因為歷史數據顯示，民主黨在總統大選中獲勝後6個月、12個月和24個風險性資產也曾有不錯的表現。實際上，由於民主黨拜登選擇參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，市場對民主黨左傾的擔憂基本上已經消除。

股市方面，星展集團仍然相對看好美股，基於：一、較高的科技類股權重：星展集團相信投資組合經理將繼續在美國科技公司中建立長期部位，為後肺炎疫情時代呈現增加趨勢的線上活動做準備。科技股之外，要花一些時間才能使業務投資和消費者需求恢復正常，這將對諸如材料和公用事業等傳統行業造成壓力。二、總經動力增強：美國總經動力急劇反彈。發現肺炎疫苗的合理性，加上美國政府努力確保自身供應的努力，預示著前景良好。

(時報資訊)