電源供應器廠—台達電(2308)受惠於旺季來臨，第3季營業淨利率達13.45%，季增0.34個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為83.9億元，季增10.4%，單季每股盈餘為3.23元，累計前3季每股盈餘為6.95元。

台達電法說會前先公告第3季及前3季財報，受惠於傳統旺季來臨，各產品出貨暢旺，台達電第3季合併營收776.79億元，年成長7.2%，創下單季歷史新高，營業毛利為248.14億元，單季合併毛利率31.9%，年增3.7個百分點，但季減1個百分點，營業淨利為104.47億元，季增12.76%，創下單季歷史新高，營業淨利率為13.45%，季增0.34個百分點，年增5.9個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為83.9億元，季增10.4%，年增63.5%，若扣除108年第2季收購DET一次性收入，單季稅後盈餘創下單季歷史新高，單季每股盈餘3.23元；累計前3季合併營收為2040.52億元，營業毛利為627.92億元，合併毛利率為30.77%，營業淨利為216.92億元，營業淨利率為10.63%，稅後盈餘為180.54億元，每股盈餘為6.95元。

台達電將於10月29日舉行法說會，台達電業績亮眼，2家美系外資及1家日系外資發布報告力挺，外資也連續3天買超，今天再買超2023張，累計3天共買超7972張，台達電今天股價雖然收低，但守住200元關卡。

(時報資訊)