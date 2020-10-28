雞排妹上《Game什麼東西》分享維持好膚質的小祕訣。（狼谷育樂台提供）

雞排妹上《Game什麼東西》，阿達誇她逆齡生長。（狼谷育樂台提供）

阿達率領正妹群陳瑀希、小優、大魚、何美、徐凱希主持的狼谷育樂台《Game什麼東西》，29日將播出鄭家純（雞排妹）身穿平口小可愛搭迷裙來作客。阿達一看到她，直誇她越活越年輕，感覺年紀越來越小，大讚膚質狀態極佳，不是「凍齡」是「逆齡」，雞排妹也大方分享自己保養皮膚的祕訣，首先一定要戒糖「不喝飲料，只喝水」，阿達聽到則笑回「如果不喝糖的話，對我的心裡負擔會更大！」

勤保養的雞排妹大方分享保養秘訣，她表示要擁有好膚質的首要秘訣是要戒糖，不能喝飲料，只能喝水，她說大家光聽到這一點就放棄了，當一戒掉糖，身體不會吸收過多的毒素，自然不會有負擔，也會增加身體代謝，她解釋，很多糖都不是天然，提醒大家不要攝取過多糖分，才能維持好膚質和好體態。她也透露要維持姣好體態的方法是「不要看體重數字，而是每天量三圍」。

在演出的短劇中，何美和室友們相處得好好的，突然發現與大家生活習慣不同，而有了想搬出去的念頭，但大家一聽到何美想搬出去反倒很開心，熱烈歡迎雞排妹搬進來成為室友，尤其是學長阿達相當期待這件事，雞排妹也樂意加入，最後何美看到狀況不對，深怕自己真的要搬出去，立刻表態沒有要搬，替自己打圓場。

《Game什麼東西》每集邀請不同來賓上節目打遊戲、演短劇，在遊戲開箱中，雞排妹很認真在玩遊戲，她表示之前因為接過業配手遊，為了熟悉介面而玩了一下，沒想到當時一玩就上癮，甚至迷上三個月，玩到不睡覺，她怕自己會上癮，所以平常不讓自己玩遊戲，家裡也盡量不買遊戲機，以免讓自己沉迷。

(中時 )