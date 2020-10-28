華信航空擁有最多條國內線，搭著環島風潮推出7天6夜的「環台飛行護照」，旅客憑著華信環台飛行護照，就可搭機遊台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門7個縣市，入住5星級酒店且安排專車接送，而該產品的創意，來自華信空服員陳怡如。

華信航空推出環台飛行護照，7天6夜的行程如同歐美旅遊玩法，旅客只要憑華信航空環台飛行護照，就可搭機遊遍7個縣市，從11月1日首發至2021年3月24日，2人即可成行、每人2萬8888元起，並順著台北、台東、花蓮、高雄、澎湖、台中、金門的順序遊玩，任何一個縣市皆可當作出發地。

華信航空空服員陳怡如發想出搭機環島行程。（陳祐誠攝）

華信航空推出7天6夜的環島行程。（華信航空提供／陳祐誠傳真）

行程將入住各地的5星級飯店，包括台北晶華、台中金典、高雄漢來、花蓮翰品、台東知本老爺、澎湖福朋喜來登、金門昇恆昌金湖大飯店等，且全程安排小巴到機場接駁，行程中安排花東半日遊，以專屬小巴搭配專業司導前往池上伯朗、北迴歸線標誌公園、光復糖廠等花東熱門旅遊景點，適合子女買給父母當作孝親禮。

陳怡如表示，今年7月的時候，某天主管說各航空公司都有自己的類包機、偽出國活動，詢問員工有沒有創意可以提供給公司參考，她於是向主管報告了「搭機環島」的想法。她認為，台灣擁有不同人文風情、飯店、美食，把7個景點串起來又剛好是個愛心。過程中有許多困難與不容易，多虧營業團隊、飯店、旅遊業的支持，實現這個計畫。

華信航空副總經理張酉光說，海、路交通工具都可以環島，唯獨空中環島還沒有，由於華信是全台都有飛，剛好可以串連成一線，雖然暑假旺季過了，但秋季旅遊還是能讓業界維持期待，且自由行還是主要的旅遊型態，希望這樣的環島行程能繼續維持住國旅熱度。

(中時 )