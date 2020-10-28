嘉義市政府預計明年以2500萬元整修嘉義公園，大家熟悉的火車頭舊址、舊鳥籠、小西湖、孔廟後方兒童遊樂設施等景點是修繕重點，並擬增設無障礙通行空間及遊樂設施，29日下午6時30分在嘉義市王田里集會所舉辦舉辦公民參與說明會。

市府建設處長陳光興表示，此次修繕規畫設計已發包，預計今年底前完成工程標發包，明年底前完工，設計規畫前先辦理公民參與說明會，廣徵民意。

建設處表示，修繕計畫包括重新設計孔廟後方的兒童遊戲場，因兒童遊戲場的安全地墊、遊具等設施老舊損壞，要改善環境安全，並設計出兼顧在地人文特色及使用者需求的遊戲空間。

嘉義公園孔廟後方的兒童遊樂區遊具老舊。（廖素慧攝）

另外，加強太空城堡遊戲場的安全措施、火車頭舊址（舊日式泳池）與舊鳥籠的規畫設計、小西湖的修繕工程，還有改善園內主要幹道符合無障礙通行空間。

建設處表示，百年嘉義公園內部歷史文物眾多，被列嘉義市重要文化景觀，此次修繕將打造為無障礙、友善、全齡適用的主題性友善公園，加強導覽系統及珍貴植物解說牌，促進大家對嘉義公園歷史脈絡與生態自然的認知。

嘉義公園的鳥籠是園內地景之一，陳澄波大師畫下早期民眾參觀籠中猴子的情景。（廖素慧攝）

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