「蝦皮11.11最強購物節」繼日前宣布祭出「最強競標！千萬豪宅$11up」、最強免運加碼，今（28）力邀胡瓜、小禎成為雙11代言人，將驚喜現身站內人氣互動遊戲「蝦蝦果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」、「蝦皮大富翁」、「胡瓜豪禮包」，預計送出總價值破10億豪華獎品，與粉絲同樂。而曾創下最高10萬人同時在線、節目內容帶動網路關鍵字熱搜的「蝦皮金頭腦」，更在用戶引頸期盼中重磅回歸，加碼力邀小鐘、KID坐鎮關主，累積分數最高者就可獲得蝦皮購物一季免運資格！

「蝦皮11.11最強購物節」持續透過多元的互動娛樂，提升消費者的購物體驗；今年雙11，特邀胡瓜、小禎父女首度搭檔代言，吸引跨世代客群，攻佔全年齡層市場。兩人將於蝦皮購物5大熱門遊戲「蝦蝦果園」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」、「蝦皮大富翁」、「胡瓜豪禮包」中以特製Q版形象變身其中角色，胡瓜更將化身天王級果農為「蝦蝦果園」作物澆水，與用戶攜手闖關拿大獎。不僅「蝦皮大富翁」將於10/28至11/3期間送出9,999元購物金，雙11期間更將送出包含iPad Pro、Apple Watch、PS4、國際牌吸塵器等總價值破10億豪華獎品及眾多品牌購物金！

除站內遊戲外，蝦皮購物更以直播節目強勁吸客。今年「蝦皮11.11最強購物節」重啟曾創下同時10萬人在線的「蝦皮金頭腦」，並豪灑逾80萬的總獎勵。「蝦皮金頭腦」雙11期間平日開播，每日以不同主題、驚喜獎勵邀用戶激盪腦力；每週三更會舉辦獎金加碼魔王挑戰賽，凡答對難度加倍的魔王級題目，就有機會一人獨得最高７萬元獎金！此外，11/10、11/11更請到小鐘、KID現身擔任特別關主，狂撒22萬元高額總獎金！即日起至11/11天天加入「蝦皮金頭腦」，總積分第一名獲勝者有機會獨得一季蝦皮購物免運資格！

蝦皮購物不僅提供豐富站內娛樂，超值優惠更是殺不停！適逢iPhone 12系列掀起話題熱度，蝦皮購物特別於雙11檔期推出「天天瘋蘋果」，即日起每日11:00開搶蘋果人氣品，準時進站就有機會以超值1,111元搶下Airpods Pro、Airpods！此外，「蝦皮11.11最強購物節」天天推出秒殺強品，小米手環5千元有找，10/29當天SUPERSONIC無線除塵蹣吸塵器頂級全配組下殺1.1折，只要549元、10/30 PUMA Space Runner慢跑運動鞋也將祭出1,111元驚人優惠！除了超低價格熱門商品買不完，蝦皮購物也推出最強免運加碼，即日起用戶進站就可領取專屬免運券，每人10張不用搶，11/11當日即享有四大超商0元免運。

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