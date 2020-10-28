宋仲基打高爾夫球近照流出，身材明顯變壯碩。(取自韓網)

宋仲基近照流出。(取自韓網)

35歲韓星宋仲基當年因為演出夯劇《太陽的後裔》與宋慧喬假戲真做，隔年驚喜宣布閃婚，未料雙宋夫婦的這段婚姻，僅維持1年8個月就因雙方性格差異，在2019年6月宣告破局。事隔1年多，宋仲基打高爾夫球的近照在網上流出，身材變化驚人，引發粉絲熱議。

宋仲基在離婚後首部主演電影《勝利號》，受到新冠肺炎疫情影響，導致上映時間一波三折，有傳將會改在OTT平台上架，但一切仍是未知數。但宋仲基也沒閒著，除了低調開拍新戲《Vincenzo》，近日還被流出在高爾夫球場揮灑汗水的近照，引發熱議。

不少粉絲就發現宋仲基一身全黑運動勁裝，巴掌小臉加上結實胸肌，整個人明顯又比先前壯碩不少，Man爆好身材吸引網友紛紛留言「肌肉頂著衣服」、「戶外運動愛好者的大男孩，活得就是這麼陽光」、「這胸肌這肩膀這胳膊，荷爾蒙爆棚啊」。

宋仲基、宋慧喬當年離婚震驚演藝圈，離婚原因更是眾說紛紜，後來宋慧喬接受雜誌專訪，更有感而發地表示，親情與友情是人生最可貴，最可貴的事就是在一段關係中感到平等、信任及全心全意，一席話似乎也透露出她當年為何與宋仲基婚姻破局的端倪。

(中時新聞網)