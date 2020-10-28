淡水區中山路一處巷內，今年7月起，地主以鐵柵欄封閉巷內，僅留30至50公分的窄道讓民眾通行，居民僅能側身通行，昨(27)日上午，城鄉局與工務局等相關單位前往會勘，發現被圍的土地中，屬於私地的只佔一小部份，大部份為國有財產署的地，將再次申請鑑界及會勘，再請拆除大隊協助排除。

現場鄰居表示，這條巷弄提供給不特定的居民行走超過40年了，今年7月起，陸續用障礙物堆擋，使民眾無法順利通行，直到近期才又改以鐵柵欄釘死，僅留不足50公分的通道，僅能像螃蟹般的側身通行，連垃圾太大包都要分裝包裝，否則根本走不過，並痛批：「如果發生大火怎麼辨，住戶根本跑不出去，根本是草菅人命」。

工務局表示，該巷內共有3間住戶，現場經鄰長證實，此路已通行超過40年，供不特定住戶通行，巷弄後方通道有攤車阻擋也將在近期內拆除；由於地主並未陪同會勘，記者致電則未與地主取得回應，地主家屬也不願針對此事做回應。

城鄉局測量科長張銘助表示，該路廊寬度不足2米，無法供人、車通行，且非區公所所維護管養護，所以並不能算即成道路，而且被圍設的土地中，屬於私地主的只占其中一小部分，大多數為國有財產署的地，由於這些部份單位並未到場，下次將請國產署及地政單位前往測量會勘，如果有佔用國有財產地，也將進行拆除與裁罰。

(中時 )