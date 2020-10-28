基隆市27日晚間一輛公車疑似煞車失靈，釀嚴重車禍14人送醫，議員在議會要求全市公車重做設備安全檢驗，質疑司機是否工作超時、車齡老舊等問題，更痛批不應再把公車改革重點放在人事費用過高上。

議員王醒之表示，這次交通意外，不僅讓市民對公共運輸系統失去信心，也延伸出公安、勞安問題，他時常接到支援班司機投訴，指工作超量，每天只有7至10分鐘的時間能吃午餐，想請假也不敢遞出假單；他痛批，市府在公車改革上，不斷把重點放在人事費用過高，但現階段不能再從勞動權益下手，應著重在管理和路線檢討。

王醒之說，昨天肇事的吳姓司機已被調離現職務，導致司機的勤奮獎金縮水，等同於對司機進行責罰、變相減薪，公車處必須審慎調查，不要延伸出勞權問題，並要求市府組成專案調查委員會，對基隆公共運輸進行總體檢；議員呂美玲也指出，市府必須要嚴謹調查，此案涉及責任歸屬與責任分配。

對此，市長林右昌回應表示，基隆目前有155部公車，車齡超過10年有6部，車齡逐步降低，而昨天的事故，目前由公路總局事故鑑定委員會進行調查，此外，公車司機排班、派車皆依相關規定安排，社會處也會進行勞檢，若公車處違法，市府一定嚴懲不貸；公車處長陳新埤補充說明，公車每年都有定期維修、保養，一定會釐清肇事原因。

(中時 )