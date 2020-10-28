80年代解嚴前夕的女性復仇電影，看似以女性主義為出發點卻多淪為女性剝削形式，長期透過錄像媒材思考身體政治、生命政治課題的當代藝術家蘇匯宇，2020新作《女性的復仇》從個人成長經驗出發，「補拍」女性復仇電影，希望在當代重新思考性別界限。

去年獲台新藝術獎視覺藝術類大獎的蘇匯宇，長期以錄像媒材探討大眾媒體如何投射自身或社會對身體、慾望的觀看，包括觸及色情禁書的《超級禁忌》，受禁忌風氣影響而有諸多場面無奈刪減的《唐朝綺麗男（1985，邱剛健）》，此次再從電影為發想，蘇匯宇表示：「仍是和青少年時期的經驗有關，在對性感還不熟的年紀，對女性復仇電影海報、電視廣告留下的印象。」

蘇匯宇以男性藝術家之姿，透過化妝與深偽技術參與演出成為女性復仇主角之一。（双方藝廊提供）

解嚴前夕的一系列女性復仇電影如《殺夫》、《上海社會檔案》、《女王蜂》等，蘇匯宇指出在當時社會氣氛仍高壓的階段，這類面對人性欲望卻又不敢正視的微妙氛圍，雖看似以女性主義出發，但最終呈現手法乃是滿足主流男性視角的女性剝削，因此他以「補拍」的概念，希望在這個時代重新去思考當時或許對女性情慾動能性誤解的、膚淺化的影像。

蘇匯宇在《女性的復仇》中創造出5個衍生自5部女性復仇電影的女主角，而他自己更是透過反串化妝與深偽技術，利用數位科技將自己的臉與女星陸小芬融合，「我的臉看來會是和陸小芬加在一起除以二」以異性戀男性藝術家身份卻成為影片中的第6位主角，「躲在隊伍中追打男人！」蘇匯宇藉此身體行動，探問過去二元畫分的性別界限，在當代是否應被打破，也藉著當年的社會寫實電影，反思社會獵奇、媒體混淆等議題。

《女性的復仇》將在今年台北金馬影展上映，影片中不乏女性復仇電影中追打男性，男人以各種方式死亡等橋段，而結尾蘇匯宇則安排了青少年上場「這算是對自己的投射，隱喻著解嚴前的解放，也是青少年進入成人前的性衝動」；另一版本則是以裝置、短片形式，31日起在台北双方藝廊展出，分別以5個螢幕高掛於牆面，讓看似暴力的畫面又有著古典巴洛克式油畫的呈現，輔以電影海報、紅地毯，讓人宛如走入電影院，體驗一次關於身體、歷史與意識形態的奇想與冒險。

(旺報 )