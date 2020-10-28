陸委會前副主委趙建民日前在一場研討會上表示，根據8項指標來看：兩岸關係已經進入「準戰爭」狀態，兩岸應首重避險。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今28日回應，民進黨當局與台獨分裂勢力勾連外部勢力，加緊謀獨挑釁，是造成當前臺海形勢複雜嚴峻的根源。

「兩岸發展研究基金會」24日召開「一國兩府 化解兩岸僵局可行性探討」記者會，台大政治系名譽教授包宗和、淡江大學大陸所榮譽教授趙春山及趙建民出席。

趙建民說，40年來最嚴峻時刻，面臨「準戰爭邊緣」並有「8證據」，包括我國防部開始動員後備力量、共軍頻越台海中線、大陸對台決策者發言越來越激烈、《人民日報》警告台獨「勿謂言之不預」、大陸修改《國防法》增加「發展利益受到威脅」作為開戰條件之一；頒布《香港國安法》、兩岸軍備競賽、我政府主動將兩岸經濟脫鉤，以及我方增加對兩岸的管制等等。

趙春山則認為，兩岸當務之急是趨和避戰，有關兩岸談判問題要等美國大選完看能否重開談判之門。

對於趙建民說法，國台辦今表示，民進黨當局與台獨分裂勢力勾連外部勢力，加緊謀獨挑釁，是造成當前台海形勢複雜嚴峻的根源。她重申，大陸維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

(中時新聞網)