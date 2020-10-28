外商銀行儲備主管招募最大咖的花旗銀行，台灣招募訊息28日終於公開！花旗（台灣）銀行表示，今年打破慣例，儲備主管與暑期實習生的校園說明會全部移到線上進行，10月底開始舉行一系列不同主題的線上徵才說明會，如企業金融、消費金融等部門，而線上活動可讓更多年輕學子觸及花旗的推廣，有志進入金融業的大學生和研究生更能不受時間地點的限制，直接上網報名參加。

花旗（台灣）銀行此次與花旗集團同步進行，2021年花旗暑期實習生及儲備主管的招募，可直接上網，一將於11月22日截止。

今年因為新冠疫情的封鎖限制，花旗的暑期實習生培訓計畫多透過線上課程和遠距視訊，與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動。花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，2020年花旗台灣的暑期實習生中，有高達74％的學生已獲錄取為明年的儲備主管。暑期實習生將成為花旗儲備主管最主要的人才來源。

該行的暑期實習生和儲備主管招募計畫，預計於2021年2月由花旗高階主管親自面試並決定最後錄取人選。相關資訊可在花旗銀行全球校園招募網站oncampus.citi.com應徵申請。

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