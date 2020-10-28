歐股周三開盤一度觸及自五月中旬以來的低點。媒體最新報導，為因應難以控制的疫情，法國總統馬克宏(Macron)將宣布全國大封鎖，引發投資人不安。

周三泛歐Stoxx 600指數跌7.4點或-2.11%，為345.29點。德國DAX指數跌2.2%，英國FTSE跌1.5%，法國CAC深跌2.5%。

經濟敏感的類股下挫，汽車股、銀行股、保險股皆大跌3.9%~4.4%之間。

法國政府正研擬自周四深夜起，進行為時一個月的全國大封鎖，據BFM電視報導，該大封鎖將較第一波疫情的三月封鎖措施較為靈活和彈性。法國總統預定歐洲周三晚間進行電視談話。

另外，據路透察看到的一草案文件，德國總理梅克爾(Merkel)計畫在11月4日起關閉所有餐廳和酒館。

據英國Telegraph報導，英國首相強生(Johnson)正面臨新封鎖措施的壓力。

市場悲觀情緒掩蓋了企業財報改善的表現。

德意志銀行下跌3.6%，儘管該銀行報出第三季轉虧為盈的財報數據，並上調了投資銀行業務的展望。

家樂福下跌2.5%。該零售集團在第三季表現出近20年來最佳的銷售成長幅度。

(時報資訊)