倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開低走低，終場下跌81.26點，跌幅0.63％，收在12,793.75點；櫃買指數亦同步下殺1.19點，跌幅0.72％，收在163.79點；三大法人進出方面，外資續賣72.11億元，投信續賣9.03億元，自營商續賣55.8億元，惟外資法人於台指期加碼1,393口多單，累計淨多單部位為30,489口，心態呈現謹慎中性偏多。

新冠疫情持續延燒，歐美各國單日確診病例再攀新高，全球累計確診病例已突破4,390萬例，死亡人數逾116.6萬人。此外，美國總統選情白熱化、新一輪刺激法案卡關，使恐慌指數攀升至9月初來新高，市場追價意願大減，預期在大選結果出爐前，台股將持續於萬三關卡前反覆震盪。

不過，實質經濟面仍提供有力支撐，台灣9月外銷訂單首次突破500億美元，寫下連七紅佳績。第三季外銷訂單更達1,410.8億美元，季增19.1％、年增11.9％，雙雙創下歷年同期新高，有利於台股向上挺進。

展望後市，雖美國刺激法案談判仍缺乏進展，惟預計在大選後，終將付諸實行。屆時隨新冠疫苗陸續完成第三期臨床試驗，加上美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變、全球熱錢不斷，在經濟、資金及籌碼面轉趨有利下，後市將持續看好，因此投資人對於短線的震盪，無需過度憂慮。

個股方面，本周納入投資組合的台半，搭上新能源汽車商機，除特斯拉外，更傳出打進賓士及本田供應鏈，在趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，隨年底法人作帳行情展開，現階段資金仍將鎖定部分低基期、低位階，且股價經整理、籌碼經沉澱之轉機股。如國巨、華新科、台郡、玉晶光、潤泰新等，股價位處相對低檔，有望續攻。

(工商 )