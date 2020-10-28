證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市長線多頭架構仍穩固，惟短線出現常態性回檔，在趨勢尚未扭轉下，預計短期內仍將有下修空間。特別是台股方面，近一周來持續維持高檔不墜，預估未來一周恐將填補上升缺口，展望後市，股價持續下行機率仍高。

距離11月3日美國總統大選僅餘一周時間，市場目前充斥諸多不確定因素，恐慌氛圍再起，美股四大指數27日漲跌互見，道瓊指數終場下跌222點，以27,463點作收，跌幅0.8％。

歐美新冠疫情升溫，美國新冠肺炎新增確診人數持續攀升，而歐洲部分，包括法國、義大利、西班牙等亦持續實施緊急封鎖措施。此外，美國紓困法案仍卡關，美國白宮新聞秘書麥肯尼27日更表示，因眾議院長佩洛西要得過多，紓困案談判於大選前達成協議的希望渺茫，導致市場對國會能否在選前通過新紓困案持悲觀態度。

個股方面，本周納入投資組合的大成鋼，目前股價處低檔剛起步階段，28日逆勢上漲6.51％，已初具走升之雛形。

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